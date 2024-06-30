Снайпер ВСУ Роман Михайлов ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, отметив, что украинский нацист участвовал в боевых действиях с первых дней СВО.

Боевик служил в 117-й отдельной бригаде Территориальной обороны, в механизированной роте.

«В ходе спецоперации был уничтожен украинский снайпер по имени Роман Михайлов. Он присоединился к вооруженным силам Украины после начала спецоперации», – рассказал Рожин.

Ранее стало известно о ликвидации в зоне СВО британского наемника ВСУ Питера Фуше. Он был любителем давать интервью прессе и заявлял, что «вчера был британцем, а сегодня стал украинцем».

Подразделение Фуше участвовало в боевых действиях в районе Красного Лимана в ДНР. Подробности ликвидации британца не приводятся.