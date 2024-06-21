На Херсонском направлении ВСУ стали весьма активно использовать FPV-беспилотники, которые снабжены камерами ночного видения. Из-за этого танкисты сталкиваются в темное время суток с серьезными проблемами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным “Чип”.

Он отметил, что ночью значительно сложнее увидеть приближающийся дрон и отреагировать на него. Спасают только средства радиоэлектронной борьбы, которые монтируются на боевые машины.

Также во время выполнения боевых задач сопровождение танков обеспечивают противодронные расчеты, которые внимательно следят за обстановкой и сбивают вражеские БПЛА, нацелившиеся на бронетехнику.