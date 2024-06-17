Командование украинской армии подтягивает бронетехнику на вторую и третью линию обороны в приграничных районах Харьковской области для организации контрнаступления. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным «Линь».

«По наблюдениям с БПЛА-разведчика мы замечаем передвижение техники ВС Украины на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны», – заявил оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» ВС РФ.

По его словам, командование украинской армии накапливает бронетехнику в непосредственной близости от первой линии обороны в приграничных районах Харьковской области для организации контрнаступления. Российский боец подчеркнул, что операторы ударных дронов ВС РФ с нетерпением ждут начала попытки украинских сила перейти в наступление, чтобы нанести максимальный урон противнику.

Боец с позывным «Линь» отметил, что в настоящий момент в подразделениях ВС РФ на Харьковском направлении находится достаточное количество ударных дронов «Ланцет» для отражения возможного наступления со стороны ВСУ.