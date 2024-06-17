Штурмовики ВС РФ из состава 394-й дивизии и 127-го полка зашли на позиции, занимаемые украинской армией в населенном пункте Старомайорское, используя мотоциклы вместо тяжелой бронетехники. При этом бойцы ВСУ в панике убегали с позиций, увидев стремительно приближающихся на мотоциклах российских штурмовиков. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал штурмовик ВС РФ с позывным «Котяра».

«Выбрали удачный момент, 15 мотоциклов заехало», – рассказал российский боец.

По его словам, сначала позиции украинских военнослужащих в Старомайорском обработали артиллеристы ВС РФ, а затем первая группа штурмовиков решила зайти на мотоциклах под прикрытием дымов. За мотоциклистами в населенный пункт начали заходить пешие группы и штурмовики на квадроциклах. При этом противник явно не ожидал такого развития ситуации, поскольку артиллерия наносит удары по их позициям на ежедневной основе.