Боевые расчеты операторов FPV-дронов ежедневно ведут охоту на западные образцы военной техники ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала интервью с российским бойцом с позывным «Алтай», в котором он рассказал об уничтожении танка Abrams ВСУ под Авдеевкой.

«Полетели на свободную охоту, на дежурную разведку. Был ночной вылет, оператор увидел танк», – сообщил военнослужащий ВС РФ.

По его словам, они начали преследовать украинский танк Abrams, чтобы дождаться пока он выедет на удобное для пикирования FPV-дрона место. Удар первым FPV-дроном пришелся прямо под башню, где у американского танка расположен боекомплект.

Танк Abrams ВСУ мгновенно вспыхнул, но продолжал еще двигаться вперед около 300 метров. В итоге он въехал в лесопосадку, где экипаж попытался эвакуироваться из объятой пламенем боевой машины. Однако ударом второго FPV-дрона был уничтожен экипаж танка Abrams ВСУ.