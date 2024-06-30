Артиллерист ВС РФ из Башкирии с позывным «Агай» смог уничтожить украинский танк Abrams M1 производства США в зоне проведения специальной военной операции, получив прозвище «генерал Абрамс» от сослуживцев. Об этом в беседе с журналистом Ильдаром Юлдыбаевым рассказал российский боец.

«Отряд специального назначения “ВАТАН” на своем участке фронта показывает очень эффективную работу», – подписал кадры с опубликованным интервью в своем Телеграм-канале Юлдыбаев.

По словам российского бойца, артиллерийский расчет поразил украинскую бронетехнику на линии боевого соприкосновения в штатном режиме. При этом информация, что им удалось поразить танк Abrams M1 производства США была получена от разведчиков только на следующий день. Боец с позывным «Агай» признался, что, уничтожив американский танк, он закрыл одну из позиций в своем личном списке.