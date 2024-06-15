Обозреватель немецкого издания Bild (сайт заблокирован в России) Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ осталось продвинуться вперед всего на 7 километров, чтобы перекрыть «дорогу жизни» ВСУ на Донбассе.

Речь идет о трассе T0504 Константиновка-Покровск, по которой украинская армия осуществляет снабжение войск в Часовом Яре и других населенных пунктах ДНР. Кроме того, эта дорога ведет к Днепру.

Украинское командование уже бьет тревогу по этому поводу, отметил Репке. Он также добавил, что у Киева останутся запасные варианты. Так, можно организовать снабжение через Изюм в Харьковской области и через другие населенные пункты. Однако эти маршруты гораздо менее удобные.

Ранее стало известно, что в районе Часова Яра российские ВС улучшили свои позиции.