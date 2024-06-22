На Западе даже не подозревали, что российская армия может располагать настолько смертоносным высокоточным оружием, как трехтонная авиационная бомба. Однако ВКС РФ недавно применили не менее двух ФАБ-3000 по позициям украинской армии под Харьковом. Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания Bild* Юлиан Репке.

По словам немецкого журналиста, на Западе понятия не имели, что российская армия располагает настолько смертоносным оружием. Никто не мог себе представить, что боеприпас может весить больше, чем микроавтобус Volkswagen Transporter. Репке пишет, что боевая часть российской бомбы ФАБ-3000 содержит 1200 килограмм взрывчатого вещества.

При этом сверхтяжелая российская авиабомба оснащена универсальным модулем планирования и коррекции, что превращает ее в современное высокоточное оружие, способное наносить колоссальный ущерб живой силе, бронетехнике и зданиям.

Ранее в Телеграм-канале Fighterbomber были опубликованы кадры с моментом удара ФАБ-3000 по месту дислокации ВСУ в населенном пункте Липцы на Харьковском направлении.