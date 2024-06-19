Роман Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой будет бурным, страстным, но недолговечным. И не приведет к свадьбе, уверена астролог Юлия Гикис.

Лепс появился с юной возлюбленной на Премии Муз-ТВ и сразу заставил о себе говорить всех поклонников и журналистов. Он назвал девушку своей невестой, она не стала это оспаривать.

Астролог рассказала, что Лепс, согласно его гороскопу, страстный и ревнивый мужчина. Он вполне способен увлечь Аврору и стать ее спутником, однако признаков брака астрология не показывает.

Старый друг Кибы ранее рассказал, что Григорий Лепс никогда не нравился девушке как исполнитель. Она предпочитает слушать молодое поколение – Юлию Гаврилину, Егора Шипа. Также она следит за блогером Михаилом Литвиным, неоднократно попадавшим в скандалы.