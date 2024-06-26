Минобороны России рассказало об “обстреле” позиций ВСУ 122-миллиметровыми агитационными снарядами. В таком боеприпасе размещается до 300 листовок с призывом к противнику прекращать бессмысленное сопротивление и сдаваться.

Снаряды запускаются гаубицами Д-30. Командир батареи артиллеристов с позывным “Борзый” рассказал, что листовка – это своеобразная рука помощи тем военнослужащим противника, которые в ней нуждаются. Они могут воспользоваться подробными инструкциями и выйти к подразделениям ВС РФ, чтобы спасти свою жизнь.

Те бойцы ВСУ, которые это сделают, получают гарантии от Вооруженных Сил РФ и имеют все шансы вернуться домой по окончании специальной военной операции.