Минобороны России рассказало об “обстреле” позиций ВСУ 122-миллиметровыми агитационными снарядами. В таком боеприпасе размещается до 300 листовок с призывом к противнику прекращать бессмысленное сопротивление и сдаваться.
Снаряды запускаются гаубицами Д-30. Командир батареи артиллеристов с позывным “Борзый” рассказал, что листовка – это своеобразная рука помощи тем военнослужащим противника, которые в ней нуждаются. Они могут воспользоваться подробными инструкциями и выйти к подразделениям ВС РФ, чтобы спасти свою жизнь.
Те бойцы ВСУ, которые это сделают, получают гарантии от Вооруженных Сил РФ и имеют все шансы вернуться домой по окончании специальной военной операции.
“Стараемся помочь сделать правильный выбор военнослужащим ВСУ, которые осознали, что не хотят умирать за продажную нелегитимную власть. За власть, которая натравливает на свое же мирное население, отправляет обстреливать мирные города и убивать ни в чем не повинных детей, женщин и стариков”, — добавил военнослужащий ВС РФ.