Вооруженные силы США начали перебрасывать танки Abrams и другую военную технику на военную базу НАТО, расположенную на западе Польши. Соответствующий материал был опубликован в издании американского министерства обороны Stars and Stripes.

Автор статьи сообщает, что в Польшу было доставлено не менее 14 танков Abrams М1. Также на базу НАТО прибыла и другая военная техника ВС США для формирования целой бронетанковой бригады. Задача американских военнослужащих в Польше заключается в сдерживании возможной агрессии на восточном фланге Североатлантического альянса.

Всего на военной базе в Польше должно появится не менее 85 танков и 190 единиц боевых бронированных машин, включая и БМП Bradley M2, а также буксируемые артиллерийские орудия и дальнобойные САУ. Автор материала отмечает, что Вашингтон придает новой базе в Польше огромное значение из-за ее стратегического местоположения. Американский полигон расположен всего в 400 километрах от польско-украинской границы.