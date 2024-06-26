Западные партнеры не дадут Украине оружия, чтобы она могла одержать победу над Россией. Но и РФ они не позволят освободить всю украинскую территорию, заявил бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он отметил, что даже если ВС РФ удастся прорвать оборону ВСУ и начать стремительное продвижение к Днепру, НАТО введет в страну свои войска, которые разместит на правобережье.

Такой подход приведет к тому, что все территории по левому берегу будут потеряны. По словам Арестовича, этот сценарий был разыгран еще 100 лет назад – тогда украинские власти переборщили с агрессивной внутренней политикой и доигрались до того, что на защиту Киева пошли три сотни студентов.