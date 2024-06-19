Единственно верным решением конфликта на Украине является его заморозка по текущей линии разграничения. Об этом заявил скандальный киевский блогер и бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он пояснил, что многие вооруженные конфликты завершались переговорами и нынешнее противостояние на Украине не станет исключением. Все дело в том, что партнеры Киева делают все возможное, чтобы не дать ВС РФ победить, а ВСУ проиграть. С таким подходом боевые действия могут длиться еще долгие годы.

“В таком треке нас ждет долгая война на истощение или серая зона”, – заявил бывший советник главы Офиса Зеленского.

Также он отметил, что Киев пытается добиться тех же результатов, что были во Второй мировой войне, однако она оказалась скорее исключением из правил, так как другие конфликты до и после нее всегда завершались переговорами.