Певица Anna Asti на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» одержала уверенную победу в номинации «Лучший альбом». В борьбе за награду она обошла Диму Билана, Zivert, Еву Польну, группу «Три дня дождя», Мари Краймбрери и Ваню Дмитриенко.

Асти получила награду за альбом «Царица», который появился в прошлом году. Вместе с ней за заветной «тарелкой» вышел композитор Дмитрий Лорен, написавший несколько ярких хитов для певицы.

Анна поблагодарила свою команду и поклонников, а также своего супруга Станислава Юркина, после чего передала награду Лорену.

«Дима Лорен — человек, который создал не только этот альбом, но и предыдущий, и все хиты. Он не говорит сейчас, потому что стесняется. Он также создал по-своему меня как сольного артиста. Я счастлива не только стоять с тобой на этой сцене, но и быть рядом. То, что создает этот человек, делает меня артистом, который счастлив заниматься своим делом», — заявила победительница.

Отметим, что Ольга Бузова, приехавшая на мероприятие в карете императрицы, в очередной раз осталась ни с чем.