Певица Ольга Бузова на премию МУЗ-ТВ приехала в карете и в платье императрицы. При этом она заявила, что ««не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать».

Бузовой удалось эффектно появиться на красной дорожке. Она заехала туда на карете и фактически заявила об амбициях стать императрицей российской эстрады. Чтобы выглядеть сногсшибательно, ей даже не потребовались «голые наряды», отметили присутствующие на мероприятии журналисты.

На мероприятии «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», помимо Бузовой, ожидается присутствие всех главных звезд отечественной эстрады. Проходит оно на «ЦСКА Арене».

В 2021 году Бузова так же эффектно появилась на премии в образе птицы Феникс. Тогда она позировала журналистам вместе с Настей Ивлеевой, но сейчас называет ее «кринжем года». Тем более, что блогер уже не ведет мероприятие. Вместо Ивлеевой и Дмитрия Нагиева ведущими будут Николай Басков и Лолита Милявская.