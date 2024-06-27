Украинская ПВО будет разрушена. ВКС РФ сделают это с использованием новейшего чудо-оружия – авиабомб ФАБ-3000 с модулями планирования и коррекции, уверен американский военный эксперт Брэндон Вейхерт.

В своей публикации в издании The National Interest он назвал ФАБ-3000 оружием победы России. Сбить их практически невозможно, украинская ПВО не справится с этой задачей даже при наличии западных зенитно-ракетных комплексов.

Как только Россия начнет массово производить авиабомбы ФАБ-3000, для Киева наступят тяжелые времена. Увеличение количества ударов этими боеприпасами позволит ВС РФ сокрушить украинскую ПВО и полностью разрушить стратегию противовоздушной обороны страны.

После этого ВКС возьмутся за уничтожение опорных пунктов и укрепрайонов противника.

Ранее в Сети появились кадры трех ударов по объектам ВСУ авиабомбами ФАБ-3000, которые демонстрируют огромную разрушительную мощь этих боеприпасов.