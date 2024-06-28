Подразделения украинской армии установили новый антирекорд, потеряв рекордное количество личного состава в течение одних суток в зоне боевых действий. Об этом в эфире собственного YouTube-канала сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис.

По его словам, 25-го июня украинская армия понесла самые большие суточные потери за все время конфликта. Потери ВСУ составили 2345 военнослужащих. Меркурис отметил, что таких масштабных потерь украинская армия не несла даже во время своего провального контрнаступления летом 2023 года.

«Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», – резюмировал британский аналитик.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о бегстве украинских военнослужащих с нескольких стратегически важных позиций под Торецком на Горловском направлении. По его словам, противник не выдержал натиска штурмовых групп ВС РФ и вынужден был спасаться бегством.