Командир штурмового подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) признался в беседе с корреспондентом американского издания The American Conservative о применении командованием ВСУ заградотрядов на фронте, назвав их «мотивационными войсками».

«Мы тогда помогали 110-й бригаде территориальной обороны. … их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд – я тогда был командиром отряда примерно в 500 человек – равномерно распределил по 25-километровой линии фронта», – рассказал командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВС Украины Дмитрий Кухарчук.

Данная бригада была сформирована в основном из бывших боевиков националистического батальона «Азов». В беседе с американским корреспондентом украинский комбат вспомнил эпизод, когда его подразделение выполняло функции заградотряда на фронте в 2022 году.

Напомним, что недавно администрация Джо Байдена решила снять запрет на военной помощи бойцам националистического батальона «Азов».