Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков долгое время встречался с Аидой Калиевой. Об их романе широко известно было общественности. Многие считали, что вскоре знаменитости сыграют свадьбу. Девушка была вхожа в семью Никиты, была знакома с его знаменитой бабушкой – Аллой Пугачевой и не менее знаменитыми родителями – Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. Поклонники были очень разочарованы, когда узнали о расставании пары.

Крах отношений Никиты Преснякова и Аиды Калиевой прокомментировала Алла Пугачева.

«Они строили отношения, но не смогли совладать с ними», – заявила Алла Борисовна.

Поклонники пары пытались узнать, почему расстались Никита и Аида. Но никто из них не комментировал причину расставания.

Сейчас Никита Пресняков счастлив в браке с моделью Аленой Красновой, являющейся его давней знакомой по даче. Молодые люди уже давно уехали из России и проживают в США, где Никита пытается построить музыкальную карьеру.