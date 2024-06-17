Телеведущая и актриса Агата Муцениеце продемонстрировала великолепно сложенную фигуру, снявшись в синем корсете с вышивкой и трусиками. Откровенный образ вызвал бурное обсуждение поклонников артистки.

Подписчики к выбору нижнего белья, подчеркивающего все прелести фигуры Муцениеце, отнеслись одобрительно. В адрес актрисы комментаторы написали огромное множество комплиментов, называя ее невероятно красивой, шикарной и даже божественной.

Ранее возлюбленный Агаты выкладывал фотографии с их совместного отдыха, где артистка предстала перед камерой в купальнике. Она сфотографировалась на фоне моря. Подписчики были в восторге и от того снимка, они отмечали женственность и очарование Муцениеце.

Напомним, Агата продолжает судиться с бывшим супругом Павлом Прилучным по поводу раздела имущества и алиментов на детей.