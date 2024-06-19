AFP: родственники погибших пассажиров требуют от «Боинга» почти 25 миллиардов долларов

Семьи жертв двух крушений Boeing 737 MAX в среду (19 июня) обратились в американский Минюст с требованием оштрафовать авиакорпорацию на $24,8 миллиарда (более чем 2 трлн руб.) и привлечь виновных к ответственности.

Во вторник (18 июня) глава «Боинга» Дэйв Кэлхун признал «серьезность» ситуации с качеством производимых самолетов и заверил комиссию по расследованию Сената США, что прогресс в этом деле уже достигнут.

На слушании за спиной Кэлхуна сидели родственники жертв крушения «Боингов» 737 MAX 8 в 2018 и 2019 годах, эксплуатируемых индонезийской компании Lion Air и «Эфиопскими авиалиниями» (всего 346 погибших). Они держали в руках фотографии пропавших без вести.

«Поскольку преступление компании «Боинг» является самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США, максимальный штраф размером более 24 миллиардов долларов является юридически оправданным и вполне уместным», – указал в письме, адресованном американскому Минюсту, юрист Пол Касселл, представляющий родственников жертв авиакрушений самолетов Boeing.

В 32-страничном обращении подробно описываются расчеты, сделанные для получения этой суммы, и уточняется, что «штраф в размере от 14 до 22 миллиардов долларов может быть приостановлен при условии, если «Боинг» направит эти средства на независимый мониторинг и на улучшения, связанные с соблюдением требований к безопасности своих самолетов».

Сомнительное качество

В течение многих месяцев у «Боинга» отмечаются проблемы со своевременностью производства и с качеством коммерческих самолетов серий 737 MAX, 787 Dreamliner и 777.

Несколько проверок и расследований выявили многочисленные проблемы и несоответствия, особенно в области контроля качества самолетов.

В конце мая 2024-го американская корпорация Boeing представила «комплексный план действий», затребованный авиационным регулятором (FAA), для решения этих проблем. Ставки в этом деле высоки, поскольку авиапроизводителю угрожают уголовные обвинения в федеральном суде Техаса.

По данным Минюста США, Boeing «не выполнил своих обязательств» по так называемому соглашению об отсрочке возможного судебного преследования (DPA), связанному с вышеуказанными авариями, заключенной 7 января 2021 года с трехлетним периодом наблюдения.

Американский авиапроизводитель утверждает, что все условия соглашения им выполнены. В свою очередь американский Минюст должен до 7 июля решить, исполнено ли соглашение DPA или нет.

«Родственники погибших по-прежнему считают, что самым правильным решением сейчас будет немедленное возбуждение уголовного дела против «Боинга», – подчеркнул Пол Кассел в своем письме, призвав к судебному разбирательству в течение 70 дней после крайнего срока о рассмотрении исполнения обязательств корпорацией «Боинг», назначенного на 7 июля.