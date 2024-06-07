На 418-м мировом участке Пресненского суда в Москве прошло предварительное заседание по делу о разводе бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. На нем присутствовали только адвокаты супругов.

Короткий комментарий журналистам дал защитник певицы Филипп Рябченко, который ранее не проиграл ни одного дела, выступая в качестве адвоката Пелагеи, Полины Гагариной и других российских звезд. Также он успешно защищал крупных бизнесменов.

По словам Рябченко, расторжение брака пройдет в установленном действующим законодательством порядке. Какие-либо детали юрист раскрывать не стал.

Другие адвокаты прокомментировали бракоразводный процесс Абрамовых и отметили, что супруги могут самостоятельно договориться, с кем останутся дети. В противном случае решение придется принимать самим подросткам – в 16 и 17 лет они имеют такое право.

Кроме того, Алсу и Абрамову придется разделить недвижимое имущество, в списке которого числятся квартира в Лондоне и коттедж в Крыму с причалом и пляжем, две квартиры и два особняка, апартаменты в центре Москвы и четырехэтажный особняк на Рублевке.