В ходе специальной военной операции противник начал активно применять морские безэкипажные катера (МБЭК) в акватории Черного моря для совершения атак на российские военные корабли. Об опасности применения морских дронов и москитного флота противником в беседе с корреспондентом «МК» рассказал экс-командующий Тихоокеанским флотом, директор Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ адмирал Сергей Авакянц.

По словам эксперта, заявление Зеленского об уничтожении Черноморского флота России морскими дронами не более чем «блеф и фикция». Авакянц объясняет, что успешные атаки с применением МБЭК были обусловлены особенностями акватории Черного моря.

«Это замкнутый бассейн, довольно ограниченный пространством. На океанских флотах такое никогда не пройдет. Там больше размах, большие просторы, сложная обстановка», – заявил адмирал.

Для эффективной борьбы с морскими дронами противника эксперт предлагает наносить удары по местам их сборки с применением высокоточного оружия.