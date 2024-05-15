Сфера онлайн-торговли в России практически никак не регулируется на законодательном уровне. Поэтому очень важно создать отдельное законодательство для регулирования работы маркетплейсов и онлайн-магазинов в стране. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала 360 заявила юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева.

«Существует некий вакуум в Гражданском кодексе России относительно торговли на маркетплейсах, а она имеет очень большую специфику», – заявила юрист.

По ее словам, отношения в сфере онлайн-торговли между продавцом и маркетплейсом, а также покупателем и маркетплейсом не равнозначны. Например, на портале маркетплейса может внезапно поменяться важная информация, а стоимость товара и вовсе может быть увеличена или уменьшена в 20 раз. Поэтому очень важно, чтобы деятельность маркетплейсов в России была введена в сферу регулирования антимонопольного законодательства.