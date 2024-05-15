Украинские ВС показали на видео пуск давно не попадавших на камеры ракет Brimstone производства Великобритании. При этом изображение самой наземной пусковой установки частично размыли, чтобы исключить риск идентификации машины на фронтовых дорогах.

ВСУ ранее уже использовали Brimstone, запуская их с малотоннажных грузовых авто. Но после уничтожения одного из них, видео снимать перестали. Эти ракеты предназначены для пуска с воздушных машин, однако у них имеется и опция наземного базирования.

В этом случае дальность уменьшается до 12 километров, а точность поражения целей должна обеспечивать активная радиолокационная ГСН. Но это только в теории. На практике же Brimstone достаточно часто наводятся куда попало и поражают гражданские объекты вместо боевой техники и военной инфраструктуры.