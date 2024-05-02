В Николаевской области российские ракеты прилетели в военный порт Очакова. Там как раз находились катера ВСУ, сообщил подпольщик Сергей Лебедев.

Он рассказал, что удар был нанесен 2 мая в 7:55. До этого была объявлена воздушная тревога по всему региону.

После первого взрыва слышались звуки вторичной детонации, возможно взрывался боекомплект катеров.

Также очевидцы рассказывают о крупном выбросе пламени и столбе дыма, поднимавшемся на месте атаки.

Напомним, в ночь на 2 мая в Одессе был поражен крупный логистический центр ВСУ. Сортировочный склад «Новой почты» украинская армия использовала в качестве перевалочной базы, что подтвердила детонация после взрыва.