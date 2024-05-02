В ночь на второе мая комбинированным массированным ударов ВС РФ уничтожили крупный логистический центр ВСУ в Одессе.
В городе ночью вспыхнули несколько пожаров на пораженных ракетами и дронами-камикадзе объектах. Среди них – крупный склад топлива, принадлежащий украинской армии.
Также ракеты «Искандер» поразили склад «Новой почты», используемый ВСУ в качестве перевалочной базы.
В самой компании подтвердили полное уничтожение склада, но причастность к транспортировке военных грузов не раскрывается. Впрочем, ее красноречиво подтвердила мощная вторичная детонация после первого взрыва. «Посылки» точно так не детонируют.
Украинская ПВО не сумела перехватить ракеты, которые успешно достигли целей.