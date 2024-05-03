Издание Forbes опубликовало статью о значительных потерях «аварийной» 47-й бригады ВСУ, которая должна была удерживать населенный пункт Очеретино.

Подразделение было развернуто у села, однако с выполнением боевой задачи не справилось. Российские ВС прорвали оборону, а также нанесли серьезные потери противнику.

Так, она потеряла 5 танков Abrams и 40 боевых машин пехоты «Брэдли». Кроме того, командование ВСУ уже заявило о том, что 47-я бригада прекращает свое существование.

Надо отметил, что это было элитное подразделение, боевики которого прошли обучение в Великобритании и других странах НАТО. Также его снабдили западной техникой и вооружением. Однако попытки 47-й бригады удержать сперва Авдеевку, а затем Очеретино завершились эпичным провалом.