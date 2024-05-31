Неподалеку от Львова на Западной Украине удар по бункеру ВСУ гиперзвуковой ракетой «Кинжал» похоронил несколько сотен офицеров и наемников из стран НАТО.

Издание «Аргументы и Факты» рассказало, то натовские офицеры координировали действия ВСУ, а также ставили задачи украинским командирам. Они прятались в бункере, надеясь, что туда российские ракеты не долетят. Однако «Кинжал» уничтожил этот штаб, похоронив западных офицеров.

Точное количество уничтоженных военных неизвестно. Однако по информации из разных источников можно сделать вывод, что на момент удара в бункере находились не меньше трехсот офицеров и наемников.

Ранее стало известно, что в Киеве ракеты «Искандер» уничтожили военный склад ВСУ и цех по сборке дронов.