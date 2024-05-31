В Киеве ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» точно поразили военные цели. Telegram-канал Condottiero раскрыл некоторые подробности этой атаки.

Взрывы в украинской столице прогремели около 5 часов утра в пятницу, 31 мая. Власти сразу же выдали несколько комментариев, противоречащих друг другу. По одним данным, «все ракеты сбили», по другим, они угодили в нежилое строение.

Местные жители начали размещать в Сети фотографии и стало ясно, что речь идет о военном объекте. Позже военные корреспонденты подтвердили эту информацию, сообщив, что поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов.

«В ответ на удар по Краснодарскому краю сегодня рано утром были поражены объекты ВСУ в Киеве. Работа их ПВО сейчас появляется в их соцсетях. Есть жертвы. Старые польские и чешские комплексы С-300, переданные Украине, роняют ракеты на свои дома», – отметил Telegram-канал «Герань цветущая».

Поражение жилых домов средствами ПВО Украины стало уже привычным явлением. Использование старых боевых систем и низкая квалификация операторов приводят к серьезным трагедиям. Которые Киев пытается свалить на ВС РФ. Однако местные жители все прекрасно видят и снимают, поэтому обмануть их не так просто.