«Военная хроника» опубликовала результаты удара ВС РФ по Киевской области. Сообщается, что в непосредственной близости от украинской столицы уничтожен командный пункт украинской ПВО.

Речь идет об объекте в Вышгороде, по которому прилетела гиперзвуковая ракета «Кинжал». В регионе в 15:31 объявили воздушную тревогу и буквально через 8 минут ее отменили. Однако этого времени оказалось достаточно «Кинжалу», чтобы поразить чрезвычайно важный для ВСУ объект.

Ранее также сообщалось об ударах по Одессе. В результате одного из них на месте военного городка в Аккарже возник огромный гриб, как после ядерной атаки. По словам местных жителей, там находился крупный склад с боеприпасами ВСУ. Удар по нему был нанесен ракетой «Искандер-М».