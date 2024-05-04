Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

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«Военная хроника» опубликовала результаты удара ВС РФ по Киевской области. Сообщается, что в непосредственной близости от украинской столицы уничтожен командный пункт украинской ПВО.

Речь идет об объекте в Вышгороде, по которому прилетела гиперзвуковая ракета «Кинжал». В регионе в 15:31 объявили воздушную тревогу и буквально через 8 минут ее отменили. Однако этого времени оказалось достаточно «Кинжалу», чтобы поразить чрезвычайно важный для ВСУ объект.

Ранее также сообщалось об ударах по Одессе. В результате одного из них на месте военного городка в Аккарже возник огромный гриб, как после ядерной атаки. По словам местных жителей, там находился крупный склад с боеприпасами ВСУ. Удар по нему был нанесен ракетой «Искандер-М».