В Одессе после мощного взрыва в небо поднимается столб дыма, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок. Кроме того, был еще один сильный удар, на месте которого возник большой «гриб» как после ядерной атаки.

Первый удар наносился «ближе к Одессе», какая именно цель поражена, пока неизвестно. Но зато имеется информация о вспыхнувшем там пожаре.

Вторая ракета «Искандер-М» поразила военный городок в поселке Аккаржа. Пророссийское подполье отмечает, что боевики ВСУ выселили из населенного пункта всех местных жителей и основали там весьма крупный гарнизон. Там же находился склад с боеприпасами, по которому скорее всего и ударила ракета. Звук взрыва был мощным и сопровождался детонацией, что подтверждает информацию об уничтожении боекомплекта.