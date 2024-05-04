Военный эксперт, заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в запасе Владимир Попов рассказал в беседе с «МК», что первые американские истребители F-16 уже появятся в зоне спецоперации уже после Пасхи. По его совам, военные самолеты США будут принимать участие в операции киевского режима по уничтожению Крымского моста.

По мнению Попова, на Украину прибудет небольшая первая партия F-16. Она будет предназначена больше для поднятия морального духа украинской армии, чем для достижения успехов на поле боя.

Военный летчик уверен, что F-16 являются летающими мишенями для российских сил и Североатлантический альянс это прекрасно осознает. Киев организует для украинцев пиар-акцию, но в воздушном пространстве они появятся в июне-июле.

Попов также рассказал, что прятать F-16 ВСУ будут на скрытых защищенных аэродромах, находящихся в западных областях страны. По его словам, таких аэродромов на Украине осталось порядка 12 штук.