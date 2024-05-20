Ракеты SCALP, которые Киев получает от Франции, являются достаточно сложными целями. В отличие от баллистических боезарядов они способны менять траекторию полета, а также лететь на небольшой высоте, что осложняет обнаружение, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Дальность французских ракет составляет 300 километров. Кроме того, боезаряды являются довольно мощными, они обладают огромной разрушительной силой, поэтому каждое попадание может наносить серьезный ущерб.

Эксперт отметил, что российские ВС научились обнаруживать и сбивать ракеты SCALP, они адаптировались и к этому вооружению Запада. Однако большой объем взрывчатого вещества делает их крайне опасными из-за осколков, которые разлетаются при уничтожении боезарядов.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео перехвата ракеты SCALP над Луганском.