Наемники из стран НАТО после начала масштабного наступления российских войск будут удирать с поля боя быстрее украинских военных. Они не планировали умирать на украинской территории, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Военкор напомнил «Белую гвардию» Булгакова, где автор описал паническое бегство немцев из Киева. Сейчас эта ситуация может повториться. Наемники приехали из разных стран мира, однако они зарабатывают деньги, а не защищают украинцев или президента страны Владимира Зеленского. Поэтому как только «запахнет жареным», «серые гуси» быстро разлетятся по домам.

Самопожертвование точно не входит в планы наемников. Кроме того, в странах, из которых они приехали на Украину, могут появиться вопросы к правительствам, если «солдаты удачи» начнут пачками гибнуть, защищая чужое государство.