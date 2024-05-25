США уже несколько месяцев требуют у Киева перевести ВСУ на часовой пояс США. Сейчас разница во времени между Пентагоном и украинским Минобороны составляет 8 часов.

По словам представителей военного ведомства США, такой переход позволит ВСУ получать разведывательные данные в режиме реального времени. Однако военный корреспондент Александр Коц уверен, что американцы немного лукавят, так как думают только о себе.

«На самом же деле белые господа за два года утомились и желают по ночам спать, а не висеть на телефоне с вассалами. Пусть теперь украинские генералы помучаются», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Киеву приходится перебрасывать войска из ДНР на Харьковское направление, из-за чего под Часовым Яром наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.