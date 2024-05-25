ВС РФ вынудили украинское командование перебрасывать войска с территории Донбасса на Харьковское направление, из-за чего сразу возникли проблемы с нехваткой личного состава в ДНР. Немецкое издание Welt (сайт заблокирован в России) отмечает, что лучше всего это видно на самых горячих участках фронта.

Так, в Клещеевке и в окрестностях Андреевки, а также в Часовом Яре людей у Киева катастрофически не хватает. Именно этим объясняются последние успешные атаки российских войск.

Ранее стало известно о решении киевского режима сбросить воду на плотине ДнепроГЭС. Глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов опровергает эту информацию. Он сообщает, что все шлюзы в данный момент закрыты, никакого сброса не наблюдается.