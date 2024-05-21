Среди российских туристов самым популярным направлением по-прежнему остается отдых в Турции. Обычно россияне предпочитают отдыхать на турецких курортах в бархатный сезон – в сентябре или октябре. Именно в этот порядок в Турции самая приятная погода, позволяющая купаться в теплом море. При этом осенью в Турции уже нет знойного и палящего солнца.

Директор Vit To Trip Виталий Ульянов рассказал, во сколько в текущем году может обойтись отдых в Турции в бархатный сезон. По его словам, в сентябре путевка на двоих в отеле три звезды на 7 ночей будет стоить от 89 тысяч рублей. В качестве питания в эту стоимость включены лишь завтраки. А вот отели пять звезд с системой «Все включено» будут стоить от 112 тысяч рублей за двоих.

Эксперт подчеркнул, что лучшие отели в бархатный сезон следует бронировать уже сейчас. Однако можно будет купить и горячие предложения, которые обычно всегда появляются в бархатный сезон. Поэтому даже спонтанное решение полететь отдохнуть в Турцию увенчается успехом.