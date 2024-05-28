В Соединенных Штатах разработали и продемонстрировали беспилотный аппарат 911 Response, который предназначен специально для спасателей и прочих служб быстрого реагирования.

Представители компании BRINC, разработавшей дроны, рассказали, что они будут устанавливаться на док-станциях в разных районах страны. Как только в службу спасения поступит звонок, беспилотник моментально вылетит по указанному адресу и доберется туда максимум за 70 секунд. Это позволит в кратчайшие сроки доставить лекарства или выполнить другие задачи, для которых не требуется привлечение спасателей.

После завершения задачи дрон автоматически вернется на док-станцию. Спустя 40 минут его аккумулятор будет заряжен до 100 процентов. Это позволит находиться в постоянной готовности к вылету.