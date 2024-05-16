Авторы Телеграм-канала «Беспилот» показали первые изображения перспективного российского морского безэкипажного катера (МБЭК) «Сардина». Ходовые испытания нового катера должны начаться летом 2024 года.

Новый безэкипажный катер отечественной разработки отличается от уже известных аналогов довольно необычной конструкцией и формой корпуса судна. Благодаря использованию в нижней части корпуса плавникового бульб-киля конструкторам МБЭКа удалось в разы уменьшить бортовую и килевую качки, что положительно сказалось на точности измерений бортовой аппаратуры катера.

Конструкторы существенно опустили центр тяжести катера благодаря размещению блока с аккумуляторами и аппаратурой ГАС в корпусе плавникового бульб-киля. Благодаря конструктивным особенностям МБЭК демонстрирует высокие показатели стабильности при движении по неспокойной воде.

Катер оборудован водометным движителем и двумя подруливающими устройствами, установленными в кормовой и носовой части корпуса судна. Длина катера составляет 5,75 метра, ширина – 1,2 метра, а водоизмещение составляет 1600 кг.