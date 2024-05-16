Бронеавтомобиль HMMWV (Хамви – высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство) Вооруженных сил Украины пытался оторваться от российского дрона, передвигаясь по шоссе. Кадры неудачной попытки уйти от преследования были опубликованы авторами Телеграм-канала Readovka.

«Наши бойцы уже было навели на американский бронетранспортер метку, как вдруг машина вылетела в кювет», – написали авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинский бронеавтомобиль «Хамви» американского производства на высокой скорости пытается маневрировать по трассе, уезжая от российского беспилотника. Однако водитель бронемашины не справился с управлением транспортным средством и вылетел в кювет, перевернувшись несколько раз.

Сообщается, что кадры были сняты в окрестностях города Волчанск, расположенного в приграничных районах Харьковской области. Украинские боевики пытались спастись бегством из города, однако попытка закончилась опрокидыванием бронемашины.