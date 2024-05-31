Специалисты исследовали слой породы в недрах нашей планете на глубине 3 тысячи километров, сообщает научное издание National Science Review. Международная группа ученых обнаружила на границе мантии Земли и ее внешнего ядра слой, сформировавшийся из магмы, которой изначально была покрыта наша планета.

На глубине в 3 тысячи километров ученые обнаружили некий слой, получивший название D. Ученые давно уже пытались выяснить его происхождение и изучить структуру. Отмечается, что толщина пород в данном слое имеет существенные различия.

Как считают исследователи, этот слой D мог сформироваться из так называемого океана магмы, существовавшего в древности на поверхности Земли. Ученые провели компьютерное моделирование, в ходе которого выяснили, что экстремальные температурные показатели и давление могли создать химические реакции, повлекшие за собой неравномерное распределение пород.

Скопление сформировавшихся соединений образовали так называемые «карманы» в породах. А присоединение железа способствовало формированию слоев, толщина которых составляет несколько десятков километров.