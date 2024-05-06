В американском штате Калифорния сообщили о завершении строительства железнодорожного моста, который возводили на протяжении 9 лет. Он обошелся в 11 миллиардов долларов. Однако есть одна странность – мост никуда не ведет и просто упирается в холм посреди пустыни.

Калифорнийское управление железных дорог торжественно объявило о достройке моста в никуда, чем взывало смех со стороны комментаторов. Так, криптомиллиардер Билли Маркус иронично написал, что «это величайшее достижение за всю историю человечества».

Откликнулся на пост управления и изобретатель Илон Маск, который обошелся плачущим смайликом. Так он выразил грусть из-за напрасно потраченных денег.

Виадук через реку Фресно (именно так называется проект) представляет собой отрезок пути диной 482 метра. Он идет параллельно существующей железной дороге. Весь проект рассчитан до 2030 года, однако уже сейчас ходят слухи о скором его сворачивании. Несмотря на потраченные миллиарды.