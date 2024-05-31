В районе Очеретино семеро военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам и сдали опорный пункт, рассказал Telegram-канал «Работайте, братья».

Боевиков бросили на позицию без поддержки бронетехники и с небольшим количеством боеприпасов. Они сразу смекнули, что с легким вооружением сидеть в окопах абсолютно бессмысленно и сделали выбор в пользу выживания.

«Мы поняли, что российские солдаты не будут стрелять, и мы когда-нибудь сможем вернуться домой. Всех нас затащили в окопы насильно и единственный способ снова увидеть свои семьи — через российский плен», — рассказали сами военнослужащие ВСУ.

По данным Минобороны на начало 2024 года в плен ВС РФ сдались около 30 тысяч украинских солдат. С началом наступления российских войск в Харьковской области и успешных действий на Донбассе это число значительно выросло.