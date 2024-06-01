В начале третьего ночи несколько мощных взрывов прогремели в Виннице. Сообщается, что в регионе начался сильный пожар на объекте критической инфраструктуры.

Глава областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в ночь на 1 июня по этому объекту был нанесен серьезный ракетный удар. О какой именно цели идет речь, он уточнять не стал.

Тревога ночью объявлялась по всей территории Украины. Мониторинговые Telegram-каналы сообщали о комбинированной атаке с применением дронов-камикадзе «Герань», а также ракет Х-101 и «Калибр».

По имеющейся на данный момент информации, подавляющее большинство ударов было нанесено по энергетической инфраструктуре в Стрые Львовской области. Именно туда летели практически все ракеты.