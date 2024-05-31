Высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о мощных фортификациях вокруг Киева и надежной защите столицы верить ни в коем случае нельзя. Все эти заявления ему пишут спичрайтеры для видеообращений. Причем ни они, ни сам Зеленский ничего не понимают в военных делах, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он напомнил, что прямо перед наступлением ВС РФ на Харьковском направлении Зеленский приезжал и областной центр и заявлял, что область надежно защищена и окружена неприступными оборонительными сооружениями. На деле же оказалось, что регион никто не готовил к возможному наступлению российский войск.

«Поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», – заявил генерал.

О вранье Зеленского ранее сообщил и украинский военнопленный Андрей Шоланки. Он пояснил, что никаких укреплений в Харьковской области и в помине не было. Мало того, ВСУ даже не заминировали территории, что позволило российской армии быстро продвинуться вперед.