Именно генерал Сергей Суровикин выстроил линию обороны ВС РФ, с которой ничего не смогли сделать украинские военные в ходе масштабного контрнаступления. Сейчас все чаще возникают слухи о его возвращении в зону проведения специальной военной операции, которые прокомментировал военный эксперт Алексей Суконкин.

Он отметил, что это самое возвращение вполне возможно. Не исключено, что генерал будет командовать каким-то соединением в зоне СВО. Однако решение об этом может принять только Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Слухи же не имеют под собой никакой официальной информации.

Ранее Суконкин также объяснил, что слухи эти распространяют западные и украинские спецслужбы. Они делают это, пытаясь спровоцировать Россию на официальный ответ. Запад не понимает, где находится Суровикин и поэтому надеется получить информацию о нем из первоисточников.