Западные и украинские СМИ специально распространяют слухи о генерале Сергее Суровикине. На самом деле они не знают, где он находится, но очень хотят узнать. Надеясь спровоцировать официальный ответ России, пояснил военный эксперт Алексей Суконкин.

«Вся шумиха вокруг Суровикина, скорее всего, разгоняется западными и украинскими СМИ с подачи спецслужб стран НАТО, в первую очередь США и Британии. Они пытаются понять, где он находится на самом деле, пытаются вывести Россию на определенные ответы. Все слухи: где Суровикин? В России ли, в Африке ли или где-то еще — все призвано спровоцировать ответ официальных лиц России», — цитирует аналитика портал News.ru.

Суконкин отметил, что Запад отслеживает все новости о российских военачальниках. Даже о тех, которые не принимают никакого участия в специальной военной операции в настоящий момент времени.

По словам эксперта, о назначении Суровикина на какую-либо должность может официально объявить Генеральный штаб ВС РФ либо Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Все остальное – это домыслы и слухи, не имеющие к реальности никакого отношения.