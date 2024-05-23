Российский военнослужащий вынес на руках раненого украинского солдата, которого сослуживцы бросили в оставляемом опорном пункте. Пока бойцы шли через поле, вместе исполняли гимн России.

Спасенный и оказавшийся в плену солдат ВСУ Сергей Цветков рассказал, что ВС РФ взяли опорник, поэтому все его сослуживцы разбежались. При этом они оставили вещи и раненого, которого никто не хотел нести на себе.

Боец также отметил, что командование отлично осознавало невозможность удержания опорного пункта. Но при этом отправило подразделение на убой.

«Командование, руководство, эти командиры повели себя просто, как со скотом», — рассказал Цветков.

Ранее полковник ВСУ Бакулин признал, что Киеву придется расстаться с частью территорий, чтобы остановить конфликт.