Российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» нанес удар по складу украинской армии, расположенном в Одессе. На складе ВСУ хранили боеприпасы, поэтому произошла детонация боекомплектов. По итогу на объекте начался масштабный пожар. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Военная хроника», отметив, что было запущено две ракеты «Искандеров».

Несколько ранее, согласно информации украинских источников, в Одессе произошел мощный взрыв 17 мая. Ряд российских военных корреспондентов отметил, что удар был настолько мощным, что его можно сравнить с недавним поражением объекта ВСУ в Харьковской области.

«Полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области», – написали военкоры.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, ВС РФ выполнили боевое задание по уничтожению командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил Украины.